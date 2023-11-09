بوشكيان بحث مع أبو فاعور في الأوضاع السياسية والصناعية في حاصبيا وراشيا

بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان مع النائب وائل أبو فاعور، في الأوضاع السياسية والصناعية، لا سيما في حاصبيا وراشيا، وكيفية تطوير الوسائل لدعم أبناء المناطق الريفية وتثبيتهم في أماكنهم، وسبل تعزيز الإنماء المتوازن.

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