كركي أعلن زيادة تعرفات الـ"Pet Scan" والـ"MRI" والـ"Ct Scan" عشرة أضعاف

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 726 قضى بموجبها زيادة تعرفات الـPet Scan والـMRI والـCT Scan عشرة أضعاف، بحيث تصبح التعرفات الجديدة كالتالي:

- Pet Scan: 12 000 000 L.L.

- MRI (1 Tesla et Plus) : 3 000 000 L.L.

- MRI (< 1 Tesla) : 2 500 000 L.L.

- CT Scan: 1 400 000 L.L.

وذكرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، أنه "على ضوء الأسعار المعتمدة من قبل معظم المستشفيات لهذه الأعمال الطبية والتي زودت بها مصلحة المراقبة الإدارية في الصندوق من قبلهم والتي تبين بشكل واضح الجشع التي وصلت إليه من خلال تطبيقها لتعرفات لا تمت بصلة إلى الواقع، مقارنة مع أخريات تطبق أسعارا مقبولة ومعتدلة".

ولفتت الى أنه "قبل الإعلان الرسمي عن التعرفات المطبقة في المستشفيات كافة في لبنان، فإن المدير العام يدعوها وبصورة فورية الى إعادة النظر بهذه التعرفات الاستنسابية وغير المبررة تداركا لكافّة الإجراءات القانونية والنظامية والجزائية والتي سوف تباشر باتخاذها إدارة الصندوق في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه".

وأكد كركي أنه "سوف يتخذ القرارات اللازمة كافة للتخفيف عن كاهل المضمونين وأن كل الأموال التي يحصلها الصندوق تعكس مباشرة زيادة وتحسنا في تقديماته كي يعاود الصندوق لعب دوره في تأمين رعاية صحية لائقة للمضمونين".