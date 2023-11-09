حمية التقى سفيرة قبرص مؤكدا حرص لبنان على التواصل المستمر مع قبرص بالمواضيع التي يعنى بها البلدان

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، مع سفيرة قبرص ماريا حجي تيودوسيو، في المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، فضلا عن البحث في العلاقات اللبنانية - القبرصية، لا سيما في المواضيع التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان.

وأكد حمية لتيودوسيو "حرص لبنان على التواصل المستمر مع قبرص في المواضيع كافة التي يعنى بها البلدان".