عودة عرض الاوضاع الراهنة مع فرونتسكا

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وقد تمحور الحديث حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

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