"الجديد": اجتماع بين بوحبيب والمقداد على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في السعودية

أفادت قناة "الجديد"، عن اجتماع بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب ونظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في السعودية.
وفي وقت سابق، التقى بوحبيب نظيره البريطاني جيمس كليفرل في الرياض، حيث أكّد ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها وتصريحات مسؤوليها الاستفزازية بحق لبنان والفلسطينيين.
وعن الشأن السوري، أكد بو حبيب لنظيره البريطاني أن "الوضع في سوريا لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه"، لافتا إلى أنه "يجب على الغرب إعادة النظر بمقاربته وموقفه من الأزمة السورية والمساعدة في مسألة التعافي المبكر في سوريا".
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