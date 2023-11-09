"الاعتدال الوطني": للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وملء الشغور في المراكز العسكرية التي ستشغر قريباً

أعلن تكتل "الاعتدال الوطني" أنه إستهل اجتماعه الدوري "بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء من الاطفال والمدنيين والصحافيين الذين استشهدوا جراء الاجرام الاسرائيلي".

ودان في بيان، "الارهاب الذين يمارسه الاسرائيلي في جنوب لبنان، والذي لم يوفر لا صحافيين ولا مسعفين ولا حتى الاطفال والنساء والمسنين"، مطالبا "العالم أجمع بوضع حد لهذه الممارسات الوحشية التي تتعارض مع كل المواثيق والاعراف والقوانين، وتتنافى مع أي حس إنساني، فلا يجوز استمرار الصمت بموازاة الارتكابات الاسرائيلية ومواصلتها لهذه الوحشية من دون محاسبة".

وتوقف التكتل عند المشهد السياسي في لبنان، مطالباً الجميع "بالتحلي بالمسؤولية والحس الوطني، وتجاوز الخلافات والسجالات، والتوحد بوجه الاخطار التي تحيط بلبنان، والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة الانتظام الى عمل المؤسسات الدستورية".

وشدد على "عدم جواز شغور قيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصاً انها من آخر المؤسسات في لبنان التي تعمل لحفظ الاستقرار والأمن والأمان رغم التحديات". وطالب "بملء الشغور في المراكز العسكرية التي ستشغر قريباً، اما من خلال التعيين في مجلس الوزراء أو من خلال التمديد لقادة الأجهزة شرط أن يشمل هذا التمديد كل المؤسسات الأمنية والعسكرية، او من خلال اللجوء الى التصويت في مجلس النواب على قانون يشمل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية".