أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ مرفأ بيروت يعمل على قدم وساق، كما أن مطار بيروت الدولي يسير بشكل طبيعي مع نقص ببعض الرحلات فقط، وذلك في تصريح لقناة "الجديد" من مرفأ بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: مرفأ بيروت يعمل على قدم وساق كما أن المطار يسير بشكل طبيعي مع نقص ببعض الرحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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