الخطيب: لضرورة التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية والرعائية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان

التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، مسؤول المكتب الثقافي المركزي لحركة أمل المفتي الشيخ حسن عبد الله وعضو لجنة الطوارئ المركزية في الحركة مسؤول مكتب الخدمات المركزي مفيد الخليل الذي أطلعه على الاجتماع الذي عقدته حركة أمل في مقر قيادتها لمناقشة خطة الطوارئ الحكومية فضلاً عن خطة المركزية لحركة أمل لمواجهة تداعيات العدوان الصهيوني والمستجدات الطارئة، وتمّ الاتفاق على التواصل والتنسيق الدائم مع دوائر المجلس خدمة للمواطنين.

وشدّد الخطيب، على "ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والرعائية والإنسانية الرسمية والأهلية لمواجهة تداعيات العدوان الصهيوني المتواصل ضد لبنان"، مثنياً على "جهود العاملين في ايواء النازحين من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة".