لقاء بين عبدالله وعلامة والرابطة المارونية بحث في تأمين أدوية الامراض المزمنة والسرطانية

عقد في المجلس النيابي لقاء بين رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب فادي علامة ووفد من الرابطة المارونية ضم رئيسها السفير خليل كرم.
ووضع النائبان عبد الله وعلامة وفد الرابطة في "صورة نتائج جولتهما على السفارات بهدف الإستحصال على دعم القطاع الصحي في ظل الأزمة وعلى الأخص أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية"، وفق بيان الرابطة.
وأثنيا في خلال اللقاء على التعاون البناء بين اللجنتين ووزارة الصحة العامة بشخص الوزير فراس الأبيض حيث نوها بنظام التتبع MedTrack الذي أدى الى وفر في استهلاك هذه الأدوية.
كما توافق المجتمعون على دعم ومتابعة هذه المبادرة بالتواصل الدائم.
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