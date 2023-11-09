انت الان تتابع خبر صلاح يتفوق على جوتا ويفوز بجائرة جديدة مع الليفر (فيديو) والان مع التفاصيل

ويمتلك المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول رقما مميزا مع الريدز كبديل بالمسابقات الأوروبية حيث يقود فريقه عندما يحل ضيفًا على تولوز الفرنسي الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس، بالملعب البلدي تولوز، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.

واجمالا سجل صلاح 10 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

بغداد - ياسين صفوان - وتفوق المصري محمد صلاح على هدف زميله ديوجو جوتا أمام تولوز الذي حل في المركز الثاني.

A clinical Anfield display against Toulouse in October 📽️ pic.twitter.com/Y2zeXIIaL8 — Liverpool FC (@LFC) November 9, 2023

— Liverpool FC (@LFC)يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، وفي رصيده 9 نقاط فيما يأتي فريق تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلفًا لسانت جيلواز الوصيف بفارق الأهداف، وأخيرًا لاسك لينز النمساوي بدون رصيد من النقاط.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في 3 مباريات مع ليفربول ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، وأحرز هدفين.

واجمالا شاركَ محمد صلاح 6 مرات كبديل بالمسابقات الأوروبية مع ليفربول وقد سجل 6 أهداف بهذه المشاركات بمعدل هدف كل 23 كبديل.

وفاز ليفربول بـ 14 من آخر 15 مباراة أوروبية له بدور المجموعات [3 بالدوري الأوروبي و11 بدوري الأبطال].

فاز ليفربول بآخر 3 مواجهات ضد تولوز؛ 4-0 (في 2007) و 5-1 (هذا الموسم) كليهما على آنفيلد وفي فرنسا فاز 1-0 بموسم 2007/08.

حصد فريق ليفربول 9 نقاط من 3 إنتصارات متتالية في دور المجموعات، ويتطلع للإستمرار في سلسلة الإنتصارات بالمسابقة الأوروبية التي يستهدف تحقيق لقبها الرابع على مر تاريخ الريدز.

توج الريدز بمسابقة الدوري الأوروبي، مواسم 1973، 1976، 2001 على الترتيب، ويأمل في الحصول على البطولة من أجل تعويض جماهيره بعد الفشل في التأهل إلي منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.