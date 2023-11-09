ملك أنغولا في بايلوندو يزور المجتمع البرازيلي لأحفاد العبيد

ياسر رشاد - القاهرة - زار ملك مملكة بايلوندو في أنغولا مجتمعا ينحدر من العبيد الهاربين في ضواحي ريو دي جانيرو، كجزء من رحلة إلى البرازيل بدأت قبل ثلاثة أسابيع.

ورقص السكان وهتفوا في كويلومبو دو كاموريم وهم يرحبون بالملك تشونغولولا تشونغونجا إيكويكوي السادس من أنغولا، حيث يتتبع العديد من السكان أصولهم.

يعود تاريخ كاموريم إلى عام 1614 عندما كانت أرضا حرجية وهي أقدم "كويلومبو" في المنطقة ، أو مجتمع العبيد الهاربين. يعيش هناك ما يقرب من 100 شخص اليوم ، ويحافظون على دينهم التقليدي ونباتاتهم الطبية وموقع أثري.

واحتفلوا بزيارة الملك الذي بدأ رحلة إلى البرازيل خلال لقائه بالشتات الأنغولي.

قالت عالمة الأحياء والممرضة مارلين لوبيز دي خيسوس، “إن استقبال زيارة الملك يذكرنا بهذا الماضي المجيد والجميل ، فنحن لسنا عبيدا ، لقد كنا مستعبدين ، من نسل الملوك والملكات ، ولدينا هذا في عروقنا” .

«بالنسبة لي، إنه يجلب الأمل في وحدة شعبنا لأننا كنا مفككين ومفككين لفترة طويلة. ومع وجود الملك يقول إننا جميعا جزء من نفس العائلة، وأننا ملوك وملكات، أحفاد الملوك والملكات، وهذا يقوينا في معركتنا اليومية»، ضاعف الطالب إريك دا سيلفا سانتوس.

الملك إيكويكوي السادس هو أهم ملوك أمته ، ويمثل أكبر مجموعة عرقية أنغولية وهي شعوب أوفيمبوندو. في حين أن بايلوندو مملكة غير ذات سيادة ، إلا أنه يتمتع بأهمية سياسية وغالبا ما تستشيره السلطات الأنغولية.

يوم الثلاثاء (7 نوفمبر) ، زار الملك رصيف فالونجو في ريو ، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو حيث وصل ما يصل إلى 900 ألف عبد إلى اليابسة بعد عبور المحيط الأطلسي ، والذي يعتبر "أهم أثر مادي لوصول العبيد الأفارقة إلى القارة الأمريكية".

ومن بين 10.5 مليون أفريقي تم أسرهم، نزل أكثر من ثلثهم في البرازيل، وفقا لقاعدة بيانات تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ويضع بعض الخبراء هذا الرقم أعلى من ذلك، قائلين إن ما يصل إلى خمسة ملايين أفريقي وصلوا إلى البلاد.

وكانت البرازيل آخر دولة في نصف الكرة الغربي تلغي العبودية في عام 1888. استمرت مجتمعات المستعبدين سابقا ، ولكن لم يعترف دستور جديد بحقهم في الأراضي التي احتلوها إلا بعد قرن من الزمان.

وجد أحدث تعداد سكاني في البرازيل وجود كويلومبو في ما يقرب من 1700 بلدية. فهي موطن ل 1.3 مليون شخص ، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 203 ملايين نسمة.