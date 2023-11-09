الرئيس السنغالي يأمر باتخاذ تدابير طارئة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ياسر رشاد - القاهرة - أمر الرئيس السنغالي ماكي سال باتخاذ إجراءات طارئة لوقف التدفق المتزايد للمهاجرين الذين يذهبون إلى الزوارق للوصول إلى أوروبا.

وطلب سال من الحكومة، "اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ومالية واجتماعية طارئة لتحييد مغادرة المهاجرين من الأراضي الوطنية"، وفقا لبيان صدر بعد مجلس الوزراء.

وسيشمل هذا الجهد وزراء الداخلية والقوات المسلحة والشباب والثروة السمكية، وفقا للبيان، الذي يشير أيضا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية التي قدمتها الحكومة في يوليو.

وتواجه السنغال، وهي دولة في غرب أفريقيا يسعى الرئيس سال جاهدا لوضعها على طريق الظهور، طوفانا من المغادرين عن طريق البحر متجهين إلى جزر الكناري، وهي أرخبيل إسباني وبوابة إلى أوروبا.

عدة مرات في الأسبوع ، تبلغ الصحافة عن وصول القراصنة إلى جزر الكناري ، أو اعتراضات أو عمليات إنقاذ في المحيط الأطلسي ، قبالة السنغال أو في المياه التي تقترب من جزر الكناري. وقد أدت هذه الهجرة الخطيرة إلى سلسلة من المآسي.

منذ بداية الأسبوع، أبلغت الصحافة مرة أخرى عن اختفاء عدد كبير من المهاجرين من بارغني، على الساحل الشرقي لداكار. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول على تأكيد لحالات الاختفاء هذه من السلطات.

أصبحت قضية الهجرة موضوعا في الحملة الجارية للانتخابات الرئاسية في فبراير 2024. ورئيس الوزراء أمادو با هو مرشح المعسكر الرئاسي لخلافة السيد سال.

شهدت جزر الكناري عددا قياسيا من المهاجرين الوافدين منذ عام 2006، حيث وصل 30,705 أشخاص بين 1 يناير و 31 أكتوبر، أي أكثر من ضعف (+111٪) الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية.

ثلثاهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقا لخفر السواحل الأوروبي ووكالة حرس الحدود فرونتكس. السنغاليون، إلى جانب المغاربة، هم الوافدون الجدد الأكثر عددا، وفقا لفرونتكس والعديد من المنظمات غير الحكومية الإسبانية.