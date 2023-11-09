جمهورية الكونغو الديمقراطية.. زعيم المتمردين السابق روجر لومبالا سيحاكم قريبا في فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - وبعد تحقيق مطول، قرر القضاة الفرنسيون يوم الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أن لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى زعيم الميليشيا الكونغولية السابق روجيه لومبالا ومحاكمته.

قاد الجماعة المسلحة للتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية، خلال حرب الكونغو الثانية.

وسيحاكم بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إيتوري وكيفو الشمالية في عامي 2002 و 2003، تأتي لائحة الاتهام هذه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التحقيق تمكن خلالها الضحايا، بدعم من المنظمات غير الحكومية، من الإدلاء بشهاداتهم على الرغم من حالة الحصار والقيود التي فرضها كوفيد.

بعد عشرين عاما من الصدمة، غادر الضحايا قراهم للسفر إلى فرنسا وإخبار المحققين عن عمليات الإعدام والاغتصاب والنهب التي تعرضوا لها خلال حملة "محو اللوحة" القاتلة، وكانت هذه عملية نفذتها الجماعة المسلحة التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - الوطني وحلفاؤها (بما في ذلك حركة تحرير الكونغو) في نهاية عام 2002 وبداية عام 2003، في الأشهر الأخيرة من حرب الكونغو الثانية، للسيطرة على أراض في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد أضيفت الشهادات التي جمعها المحققون الفرنسيون خلال مرحلة التحقيق، التي بدأت في أوائل عام 2002، إلى الوثائق الموجودة، ولا سيما تقرير الأمم المتحدة لرسم الخرائط، الذي وثق مئات المذابح المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 1993 و 2003.

كما تمكن المحققون الفرنسيون من الاعتماد على تقرير مجموعة حقوق الأقليات، وهي منظمة غير حكومية عملت بشكل خاص مع منظمات مثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.