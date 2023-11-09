جيزة: رفع 500 حالة إشغال للمقاهي بحي الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة تلقيها شكوى للمواطنين عبر صفحتها على "فيس بوك" من وجود مقاهي متعدية على نهر الطريق وأرصفة المشاة مما يعيق حركة سير المشاة إضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد الغلق، وذلك بشارع المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل بنطاق حي الطالبية.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية، ومدير شرطة المرافق، بشن حملة مكبرة بالمنطقة محل الشكوى وإزالة كل المخالفات والتعديات الخاصة بالمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام مع المرور الدوري لعدم تكرار المخالفة.

وشنت محافظة الجيزة، حملة أسفرت عن رفع ومصادرة حوالي 500 حالة إشغال متنوعة شملت كراسي وترابيزات وشيشة من أحد المقاهي وعدد من المنشآت الأخرى مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة مجددا لتلاشي الغلق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.