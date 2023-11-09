الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قرابة الـ3500 طالب في المدارس في جنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

صرح القائم بأعمال محافظ جنين، اليوم الخميس، أن المعلمون والطلاب في 5 مدارس على أطراف جنين محتجزون داخل المدارس بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي لهم داخل المدارس.

وأفاد القائم بأعمال محافظ جنين، في تصريحات صحفية، أنه يوجد من 3000 إلى 3500 طالب إضافة إلى المعلمون محاصرون داخل 5 مدارس في جنين.

وناشد القائم بأعمال محافظ جنين، المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار عن المدارس في جنين حتى يتمكن الطلاب من العودة لمنازلهم.

وفي سياق متصل ندد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، بمحاصرة الاحتلال الإسرائيلي لرياض الأطفال والمدارس في جنين.

وأشار الهباش إلى منع قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف من نقل الجرحى إلى المستشفيات.

واقتحمت قوات من الاحتلال الإسرائيلي مدعمة بتعزيزات عسكرية مخيم جنين مساء أمس الأربعاء من عدة محاور.

وجرفت قوات الاحتلال الطرقات في جنين، تزامنًا مع إغلاق مداخل المخيم بالسواتر الترابية خلال الاقتحام.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين إلى 5 شهداء.

وأضاف بيان الصحة أنه أصيب 6 أشخاص جراء اقتحام الاحتلال لجنين بينهم حالات خطيرة.