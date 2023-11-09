شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: توجيه تبرعات حملة "السيسي" لصالح غزة انتصار للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، توجيه المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، وتوجيه جميع التبرعات لصالح المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية لـ"الخليج 365" إن توجيه المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتى كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالى قطاع غزة، تؤكد أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ينتصر للإنسانية.

وأشار إلى أن ما فعله المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى خطوة مهمة تعكس تقدير المرشح الاستثنائى للظرف الاستثنائى الذى تمر به المنطقة، داعيا جميع الحملات الانتخابية أن تنتهج هذا النهج، مؤكدا أن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعامل بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية، والانفتاح على الجميع.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحملته الانتخابية تعنى أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يستهدف تحقيق حياة كريمة للجميع، وخاصة أنه وجه بخفض تكاليف الدعاية الانتخابية وتوجيها لصالح مؤسسة حياة كريمة".