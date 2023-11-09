المستشار محمود فوزى: مؤهلون الآن لانطلاقة اقتصادية بالتصنيع والتشغيل

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القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن الجزء الأصعب فى الاصلاح الاقتصادى مر، مضيفا :"نحن مؤهلون الآن لانطلاقة اقتصادية قوية يجب علينا التصنيع والتشغيل وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، نعمل على ذلك بطرق علمية سليمة".

وأضاف المستشار محمود فوزى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى :"محاربة الغلاء تكون بزيادة الانتاج، متفائلون ونستشعر أن المرحلة القادمة هى اقتصادية بشكل أساسى، وسيتم التركيز على دعم الإنسان ودعم الانتاج والاقتصاد المحلي".

عرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.