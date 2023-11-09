شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: خفض تكاليف حملة المرشح الرئاسى السيسي تعكس تقديره للظرف الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيه المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتى كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالى قطاع غزة، خطوة مهمة تعكس تقدير المرشح الاستثنائى للظرف الاستثنائى الذى تمر به المنطقة.

وأوضح "رمزي"، أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسى، عمدت على اتباع أساليب غير نمطية من أجل الترويج لمرشحها الانتخابى، الذى يمتلك بالفعل أرضية وشعبية ضخمة بين المصريين، حيث يمتلك علاقة ممتدة لـ 9 سنوات ماضية، حقق فيها سلسلة من الإنجازات والنجاحات التى لا يمكن حصرها فى جميع المجالات، لافتا إلى أن الحملة تعمل على صياغة وثيقة بالمطالب الشعبية ومطالب الأحزاب والهيئات والمؤسسات التى قامت بلقاءها على مدار الشهر الماضى لرفعها إلى مرشحها الرئاسي.

وقال النائب أحمد رمزى، إن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعامل بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية، والانفتاح على الجميع، مشددا على أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة وطنية فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام "السيسي" لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتطوير التى بدأت قبل 9 سنوات.