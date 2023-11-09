الحرية: توجيه حملة السيسي الانتخابية أموال الدعاية لدعم غزة يعكس تبنى القضية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية، إن توجيه المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، نظرا للظرف الاستثنائى الذى تمر به المنطقة، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتى كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء فى غزة لافتة طيبة وغير معهودة على مدار العصور السابقة.

واكد نائب رئيس حزب الحرية، أن هذا القرار يعكس تقدير المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات، ومن ثم إعلان الحملة الرسمية اتخاذ حزمة من القرارات التى تعكس الرؤية الثاقبة للأوضاع وما تمر به المنطقة بشكل عام من أحداث متلاحقه، وفى نفس الوقت دعم مباشر للقضية الفلسطينية، والعمل فى نفس الإطار التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لمساندة غزة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القرار ضمن حزمة من القرارات التى تعكس ما تتمتع به الحملة من مرونة وتفاعل وسياق غير معهود على الحملات الرسمية وتعكس الرؤية الثاقبة، ومن ثم من الممكن أن يكون لهذه الخطوة والتوجيهات صدى كبير خلال الفترة المقبلة لمزيد من التشجيع لمنظمات المجتمع المدنى لاتخاذ نفس الخطوات الداعمة للقضية الفلسطينية، مع الأخذ فى الاعتبار بأن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية قلبا وقالبا والجميع يقف خلف القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء فى غزة.