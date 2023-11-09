شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: توجيهات حملة "السيسي" بتخفيض الدعاية ودعم غزة تأكيد على إنسانيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، بإعلان حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له نظرا للظروف التى تمر بها البلاد.

وأوضح عابد، فى تصريحات صحفية له، أن هذا القرار ليس بجديد على الرئيس السيسى فدائما يحرص على ترشيد الإنفاق واستغلال الأموال فى أمور تمس صالح المواطن البسيط.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة اتحاد كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لجمع التبرعات للمساهمة فى تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن دعوة الرئيس السيسى للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالى غزة تأكيد على إنسانية الرئيس السيسى وتأكيد على استمرار دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

يشار إلى أن قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة المقبلة صدر لنا توجيه واضح من المرشح الرئاسى ونظرا للظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد قرر تخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية.

كما دعت الحملة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التى كانت تنوى إلى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالى قطاع غزة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الثانى لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسمى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حضور إعلامى مكثف.

وتعلن الحملة الرسمية بدء الدعاية الرسمية اليوم، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمنى المعد من قبل.

وقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.