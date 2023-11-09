شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: سأمنع كافة مظاهر البذخ وبعض المؤتمرات تتكبد مئات الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إن البرنامج الانتخابي يستهدف إصلاحات اقتصادية هامة، تضم السياسيات النقدية المتعلقة بارتفاع سعر الفائدة داخل البنوك، قائلا:" أسعار الفائدة ما هو إلا خراب بسهم في انكماش الاستثمار والتأثير المدمر على الاقتصاد الوطني".

كما انتقد المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحزب اليوم الخميس، إن هناك أزمة تسمى بـ" الصناديق الخاصة "، مؤكدا أن البرنامج الانتخابي يستهدف ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، لافتا أنه لم يتم إدراجها بالموازنة.

وأوضح " يمامة "، أن البرنامج يشمل منع كافة مظاهر البذخ والمؤتمرات والمكافآت التى لا جدوى منها، قائلا:" هناك مؤتمرات ينفق عليها مئات الملايين، وهناك أجور تصل إلى 12 مليون وأكثر سنويا لبعض الوظائف الهامة .

وأوضح أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصرى.

شارك بالمؤتمر الصحفي، النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وعصام الصباح، مدير الحملة الانتخابية، والنائب الوفدى المستشار عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية.