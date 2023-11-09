رئيس حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: نتبنى سياسة الحوار مع الجميع.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، المؤتمر الصحفى الثانى للحملة، والذى شهد عرض أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

ملخص أحداث مؤتمر حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

الحملة مرنة وتفاعلية، تتجاوب مع الأحداث وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا

الحملة الانتخابية جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع

اتبعنا سياسة الأبواب المفتوحة بناء على توجيه المرشح، والقائمة النهائية تم إعلانها وحصل مرشحنا على رمز النجمة

الحملة ستعلن تحركاتها بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، وحملتنا غير نمطية قائمة على مشاركة كل أطياف المجتمع

استقبلت الحملة 203 جهات مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، و8 كيانات رياضية و49 كيانا شبابيا و10 اتحادات

استقبلنا 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطينى والسفير الفرنسى وسفير الاتحاد الأوروبى

استقبلنا عددا من الخبراء فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

لم نغفل عن أبنائنا المصريين فى الخارج، حيث عقدنا معهم العديد من اللقاءات، واستقبلنا وفودا من سفراء بعض الدول الأوروبية للرد على أسئلتهم

عقدنا لقاء موسعا مع السفير الفلسطينى كأبسط أنواع الدعم، وكان اللقاء الأقرب لقلوبنا لقاء الكيانات الشبابية

استقبال 1600 زائر من جميع الفئات وتنظيم 75 لقاء من بينها 3 زيارات خارجية وهم المجلس القومى للمرأة ومشيخة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية