شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: توجيه حملة السيسى تبرعات الدعاية لدعم غزة يؤكد انحياز الرئيس للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتوجيه التبرعات لصالح خدمة القضية الفلسطينية، يؤكد انحياز الرئيس للقضية الفلسطينية وأنها القضية الأولى حاليا وتستحق كامل الدعم، كما أنه قرار يعبر أيضا عن وجهة نظر الشعب المصري وانحيازاته لهذه القضية واعتبارهم لها القضية الأولى للعرب أجمع فى الفترة الحالية والمقبلة.

وأكد البدوى، فى تصريحات لـ" الخليج 365 " ، تأييد جميع العمال للرئيس السيسى فى كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه من اليوم الأول للأزمة فى غزة وتسير القيادة السياسية فى أكثر من مسار لدعم القضية، ولوقف الاقتتال والضربات البربرية التى تتم تجاه غزة، والمرحلة الإنتقامية التى يقوم بها الاحتلال تجاه القطاع، بخلاف الدور المصرى لإيصال المساعدات الإنسانية.

كان قد أعلن المستشار محمد فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية الى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".