شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: توجيه حملة السيسى تبرعات الدعاية لدعم غزة يؤكد انحياز الرئيس للقضية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد البدوى، فى تصريحات لـ" الخليج 365 " ، تأييد جميع العمال للرئيس السيسى فى كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه من اليوم الأول للأزمة فى غزة وتسير القيادة السياسية فى أكثر من مسار لدعم القضية، ولوقف الاقتتال والضربات البربرية التى تتم تجاه غزة، والمرحلة الإنتقامية التى يقوم بها الاحتلال تجاه القطاع، بخلاف الدور المصرى لإيصال المساعدات الإنسانية.
كان قد أعلن المستشار محمد فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية الى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".
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