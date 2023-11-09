شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: قرار المرشح عبد الفتاح السيسى بخفض تكاليف الدعاية تعكس تقديره للظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، قرار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتوجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

وقال النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية، أن القرار عبر عن تقدير المرشح الرئاسي للظرف الاستثنائي الذى تمر به المنطقة، وبقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية.

وأكد شلبي، أن هذا الإجراء يعكس تقدير المرشح عبد الفتاح السيسى للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات، ودعمه المطلق للقضايا الإنسانية في المنطقة وخاصة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وما يتعرض له من مجازر في حق المواطنين الأبرياء .

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إلي ضرورة تكاتف كافة منظمات المجتمع المدني من أجل استمرارية الدعم الإنساني لأهالي غزة ، وامدادهم بكافة سبل الإعاشة لمواجهة ما يتعرضون له .