شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يزور الأنبا مارتيروس ضمن جولة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ورئيس لجنة المصنفات الفنية بالمجمع المقدس، فى المقر الخاص بكاتدرائية السيدة العذراء، وذلك في إطار تحركات الحزب لدعم وتأييد مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحضر اللقاء الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامى، وبيشوى جرجس الأمين المساعد بدائرة الزاوية والشرابية.

وأعرب الدكتور عصام خليل عن شكره وتقديره للترحيب بالزيارة ودور الكنيسة المصرية الوطنى عبر التاريخ فى الحفاظ على الهوية المصرية واستقرارها جنبا إلي جنب مع مؤسسات مصرية الوطنية الخالصة.

كما تحدث عن جهود القيادة السياسية بقيادة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي كافة الأصعدة والخروج بالبلاد حتي مستقر الأمان والبناء والتنمية وتحقيق أسمي معاني المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة بين عموم المصريين علي حد سواء.

وتطرق الدكتور عصام خليل للحديث عن الجهود العظيمة للدولة المصرية في أزمة الاشقاء بفلسطين وعادة ما تكون مصر الساعد والسند للأشقاء.

وشدد علي أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، ومساهمة فاعلة في استكمال مسيرة التنمية وتحقيق دعائم الاستقرار الشامل.

من جانبه، رحب الأنبا مارتيروس أسقف عام شرق السكة الحديد ، بزيارة وفد حزب المصريين الأحرار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة حكيمة تدفع بالبلاد لتحقيق المساواة الكاملة والتقدم التنموى، مؤكدًا أن الكنيسة المصرية عبر تاريخها تهتم بالجانب الروحي ولكنها تحرص تماما علي دورها الاجتماعى لخدمة الجميع وتحرص علي المشاركات الوطنية لتحقيق الصالح العام.

ودعا جموع أبناء الكنيسة وعموم المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والنزول إلي صناديق الانتخاب، موضحًا أن دور كل مصري أن يكون فاعلا ومشارك حقيقى سوء فى الاستحقاقات الدستورية أو العمل والتعاون والتشارك لخدمة مصر وبناء أجيال واعية واعدة، وندعو الله أن يحفظ مصر وكل الأشقاء والعالم ويجانب الجميع الشر.