شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر" ينظم مؤتمرا جماهيريا بالعريش 14 نوفمبر لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أن الحزب سيعقد أول مؤتمر جماهيري له لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي يوم 14 نوفمبر الجاري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ومن جانبه، قال اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب سيركز خلال مؤتمراته التى يعقدها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون داخل القرى بالمحافظات وقرى محافظات الصعيد والنزول إلى الشارع بشكل مباشر.

وأضاف رسلان، أن حزب المؤتمر، سيقوم بعمل حشد جماهيري للناخبين أمام اللجان الانتخابية، كما سيشارك شباب الحزب الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية على عملية تسهيل حصول الناخبين على مقار لجانهم الانتخابية.

ويذكر أن حزب المؤتمر سبق وأعلن أنه بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، قرر دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، وتضافر كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة.