بري التقى منصوري وعرض مع الشامي وعطية وأبو فاعور للأوضاع العامة والمستجدات السياسية

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في عين التينة، نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة.
كما عرض مع رئيس لجنة الأشغال العامّة والنّقل النّيابيّة النّائب سجيع عطية، لآخر التّطوّرات والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، على ضوء تصاعد العداون الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدوديّة اللّبنانيّة الجنوبيّة، ولشؤون تشريعيّة.
وبحث برّي أيضًا بالأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة وبشؤون تشريعيّة، خلال استقباله عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور.
إلى ذلك، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
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