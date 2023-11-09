بري التقى منصوري وعرض مع الشامي وعطية وأبو فاعور للأوضاع العامة والمستجدات السياسية

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في عين التينة، نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعادة الشامي​، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة.

كما عرض مع رئيس لجنة الأشغال العامّة والنّقل النّيابيّة النّائب ​سجيع عطية​، لآخر التّطوّرات والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، على ضوء تصاعد العداون الإسرائيلي على ​قطاع غزة​ والقرى الحدوديّة اللّبنانيّة الجنوبيّة، ولشؤون تشريعيّة.

وبحث برّي أيضًا بالأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة وبشؤون تشريعيّة، خلال استقباله عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​.

إلى ذلك، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة ​وسيم منصوري​.