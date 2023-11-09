"النشرة": قصف إسرائيلي عند تلة الحمامص وسهل الخيام بقذائف فسفورية وقصف مدفعي على محلة الميسات

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي قصف قام بقصف العديد من القذائف الفسفورية عند تلة الحمامص وسهل الخيام-مرجعيون". كذلك أفاد المراسل، بأن "الجيش الإسرائيلي قام بقصف مدفعي على محلة الميسات - خراج بلدة الوزاني".

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