وزارة الصحة استكملت تدريب المستشفيات الحكومية والخاصة لرفع جهوزيتها بحال الطوارئ

استكملت الفرق الطّبيّة المتخصّصة في ​وزارة الصحة العامة​، تدريب المستشفيات الحكوميّة والخاصّة، استكمالًا للخطّة الّتي أطلقتها الوزارة منذ بداية أحداث ​غزة​، لرفع جهوزيّة ​القطاع الصحي​ في التّعامل مع تداعيات الطّوارئ في حال حصولها، وذلك بالتّعاون مع شركاء دوليّين ومحليّين في القطاع الصحّي، ولا سيّما منظّمة الصحّة العالميّة، اللّجنة الدّوليّة للصّليب الأحمر الدّولي، أطبّاء بلا حدود، الصّليب الأحمر اللّبناني، نقابة الأطبّاء، نقابة الممرّضين، والجمعيّة اللّبنانيّة لطب الطّوارئ.

وشملت التّدريبات حتّى السّاعة، المستشفيات التّالية: مستشفى النجدة الشعبية- النبطية، مستشفى سبلين الحكومي، مستشفى حيرام، مستشفى عسيران، المستشفى المركزي مزبود، مركز لبيب الطبّي، مستشفى علاء الدين ومستشفى بيروت الحكومي الجامعي.

وستتابع فرق الوزارة والشّركاء، تدريباتها للمستشفيات المرجعيّة في الأراضي اللّبنانيّة كافّة.