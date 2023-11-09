"النشرة": 158 مليار ليرة سلفة خزينة لمجلس النواب

علمت "​الخليج 365​" أنّه صدر مرسوم تحت رقم 12313، قضى بإعطاء ​مجلس النواب​ سلفة خزينة بقيمة 158 مليار ليرة لبنانيّة، منها 120 مليار ليرة لتغطية اشتراكات ومساهمات الدّولة في صندوق تعاضد النّواب، و38 مليارًا بدل محروقات وزيوت سائلة!

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