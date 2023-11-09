لحود من كرواتيا: وزارة الزراعة ملتزمة بتطوير قطاع الصيد البحري في لبنان

أكد المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، خلال الدورة الـ٤٦ للجمعية العمومية لمصايد الأسماك في البحر المتوسط في كرواتيا، أن "لبنان كان منذ الأزل يحتضن مجتمعات تعتمد في نظامها الغذائي الأسماك طبق أساسي وكان متلازما مع المجتمعات الفقيرة ويمثل الغذاء الأكثر توافرا وان تجربة لبنان مع الهيئة مميزة لأنها أتاحت له إكتساب خبرة كامل الدول والبحوث لتطبيقها".

ولفت لحود، الى أن "GFCM احتلت مركزا محوريا في إدارة الثروة السمكية وتربية الأسماك في كافة دول الأعضاء و انها رافقت لبنان بفعالية في التحضير لاستراتيجيته السمكية وتطوير القانون الخاص بالثروة السمكية من خلال تحضير مشروع قانون الصيد المائي وتربية الأسماك".

وذكر ان "وزارة الزراعة اللبنانية وقعت عام 2019 على اتفاق تقديم مستمر للمساعدة والدعم الفني بما يخدم تطوير قطاع الصيد المائي وتربية الأسماك من منظار مستدام وان لبنان كان داعما وفاعلا في إعلان الMedFish4Ever وخطة العمل الإقليمية للمصايد الصغيرة RPOA، والمقاربة ما دون الإقليمية أو الجهويةSubregional Approach و واستراتيجية GFCM 2030 وحاليا مع مشروع MedSea4Fish".

وأشار الى أن "التوصيات تهدف الى تنفيذ الإستراتيجية العشرية للهيئة في البحر المتوسط والبحر الأسود والتي تتواءم مع استراتيجية وزارة الزراعة، وكذلك تتيح هذه التوصيات متابعة تقدم النشاطات والمشاريع والبرامج ذات الصلة في الدول الأعضاء وستساهم بوضع الخطط الإدارية لإستدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة وأيضاً آخذين بعين الإعتبار معيشة الصيادين".

وشدد لحود، على أن "وزارة الزراعة من خلال دعمها ومتابعتها لأعمال مكتب الوحدة الفنية دون الإقليمي لشرق المتوسط في بيروت توكد إلتزام لبنان توجه الهيئة في إستراتيجيتها 2030 وجهوزية الوزارة لتقديم كامل الدعم لهذا لمكتب للقيام بمهامه وتحقيق أهداف الإستراتيجية".

ودعا الى "توحيد الجهود لتحقيق الأهداف سويا، وان وزارة الزراعة تعمل ايضا بالموازاة على تطوير القطاع بشكل متجانس مع الحاجات الوطنية والاستثمار المستدام واحترام مبدأ توارث الثروات الطبيعية لحياة ومستقبل افضل"، معلناً عن "إلتزام لبنان تطبيق كامل توصيات الهيئة من خلال التعاون الوثيق لتطبيق برامجها والدراسات النموذجية".