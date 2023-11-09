أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ جمعيّة "بيروت ماراثون" تنظّم يوم الأحد في 2023-11-12، سباق "ماراثون بيروت الدولي"، انطلاقًا من وسط بيروت إلى الحمّام العسكري وصولًا إلى الطريق البحرية، فمنطقة ضبية".
وأوضحت في بلاغ، أنّه "سيتمّ منع وقوف السّيّارات على جانبَي الطّرقات، على طول مسار السّباق، اعتبارًا من السّاعة الواحدة من بعد منتصف ليل السّبت- الأحد، ومنع مرورها كلّيًّا اعتبارًا من السّاعة الخامسة من فجر يوم الأحد، وذلك لحين انتهاء السّباق".
وطلبت المديريّة، من المواطنين "تجنّب سلوك طرقات الماراثون خلال الفترة الصّباحيّة، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبلافتات السّير، حفاظًا على سلامة المتسابقين وتسهيلًا لحركة المرور"، مشيرةً إلى أنّ "باستطاعتهم الاطّلاع على مسار السّباق بالتّفصيل، من خلال موقع المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، وذلك على الرّابط التّالي: https://isf.gov.lb/ar/beirut_marathon".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير الأحد المقبل تزامنًا مع إقامة سباق "ماراثون بيروت الدولي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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