أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا تجمّعًا لآليّات العدو المتوغّلة قرب موقع الـ17 شمال غربي ​غزة​، بعدد من قذائف الهاون".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": قصفنا تجمعًا لآليات إسرائيلية متوغلة شمال غربي غزة بقذائف "الهاون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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