أردوغان بحث مع رئيسي بالأزمة الإنسانية الناجمة عن هجمات إسرائيل على غزة: وقفها يخدم السلام

أعلنت رئاسة دائرة الاتصال التّابعة للرئاسة التركية، أنّ "الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ التقى نظيره الإيراني ​إبراهيم رئيسي​، على هامش قمّة منظّمة التّعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكيّة طشقند، وبحثا بالأزمة الإنسانيّة النّاجمة عن الهجمات ال​إسرائيل​يّة على ​غزة​، والخطوات اللّازمة للحلّ".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "أردوغان شدّد خلال اللّقاء على وجوب اتخاذ ​العالم الإسلامي​ موقفًا مشتركًا لزيادة الضّغط على إسرائيل، مؤكّدًا أنّ وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، من شأنه أن يخدم السّلام في المنطقة والعالم".

ولفت أردوغان إلى أنّه "يتعيّن على منظّمة التّعاون الإسلامي بذل الجهود للتّوصّل إلى حلّ عادل في القمّة الاستثنائيّة الّتي ستعقد في ​السعودية​ الأحد المقبل"ن مبديًا استعداد بلاده لتبنّي مسؤوليّة "الضّامن" من أجل حلّ الصّراع الفلسطيني الإسرائيلي.