انت الان تتابع خبر السعودية: مواجهة تغيّر المناخ يجب ألا تسحق الدول الفقيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تحدثه في المؤتمر "الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي"، إنه "يجب بذل المزيد من الجهود لمساعدة حوالى 800 مليون شخص على مستوى العالم لا يحصلون على الكهرباء بشكل ثابت".واضاف ان "تغير المناخ "ذو صلة ومهم" لكن "لا ينبغي الاعتناء به عبر سحق عظام ومستقبل الأشخاص الأقل (قوة)".

وتابع وزير الطاقة السعودي: "لماذا نجلس مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئًا حيال هؤلاء السكان؟".

وأعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، في 2021 أنها تستهدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2060.

ومع ذلك، يرى المسؤولون السعوديون أيضًا أن "استمرار الاستثمارات الجديدة في مجال النفط والغاز ضروري لاستقرار سوق الطاقة".

وقال الأمير عبد العزيز إن "محاولات تقديم الدعم المالي للدول المتضررة من تغير المناخ أسفرت عن نتائج سيئة".

وكان الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لمساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع "الخسائر والأضرار" المناخية بمثابة إنجاز رئيسي لمحادثات "كوب 27" التي عقدت العام الماضي في مصر.

لكن الدول تركت التفاصيل ليتم العمل عليها لاحقا.

وفي العام 2009، وعدت الدول الأكثر ثراءً بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل جهود التكيف وخفض الانبعاثات في البلدان النامية بحلول العام 2020. ولم تصل إلا إلى 83 مليارا في ذلك العام، وفق أحدث الأرقام المتاحة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

