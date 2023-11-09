انت الان تتابع خبر الريال يتمسك بـ "فالفيردي" ويربطه بمليار يورو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الريال في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله عن "تجديد عقد فيديريكو فالفيردي، البالغ من العمر 25 عاما، حتى 30 حزيران 2029.

يذكر أن العقد الرئيسي لفالفيردي "23 عاما" كان يفترض أن ينتهي في 2025، ولكنه مدد تعاقده لعامين إضافيين، وذكرت تقارير صحافية أن العقد يتضمن مليار يورو كشرط جزائي.



وانضم النجم الأوروغوياني إلى صفوف الفريق الملكي صيف عام 2016، قادما من نادي بنيارول الأوروغوياني، وبات أحد العناصر الأساسية في ريال مدريد

شارك فيديريكو فالفيردي في 220 مباراة بقميص ريال مدريد "الميرنغي" سجل خلالها 19 هدفا، وتوج بـ9 القاب، وهي: دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية لمرتين، كأس السوبر الأوروبي، وكأس الملك، إضافة إلى الفوز مرتين بالدوري الإسباني "لا ليغا" وكأس السوبر المحلي.

