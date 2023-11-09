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التعليم تخفض الحدود الدنيا للتقديم على بعض الجامعات الاهلية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القرار يتضمن التفاصيل الآتية:
▪️ تخفيض الحدود الدنيا للتقديم إلى الدراسة المسائية للتخصصات الهندسية ليصبح (الحد الأدنى 60) .

▪️ تخفيض الحدود الدنيا للقبول في الدراستين الصباحية والمسائية لتخصصات (الهندسة، التقنيات الهندسية، العلوم) التي معدلات التقديم الحالي فيها (61) صعودا بواقع (درجة واحدة) فقط".


وأضافت: "وبهذا الصدد تعلن دائرة التعليم الجامعي الأهلي الإبقاء على معدل 60 بوصفه الحد الأدنى للتقديم إلى هذه المجموعة من التخصصات وتحدد الخامس عشر من تشرين الثاني الحالي 2023/11/15 موعدا لانتهاء التقديم من خلال بوابتها الإلكترونية حصرا وتدعو الطلبة الى الاطلاع على دليل الطالب للتعرف على مدخلات القبول في الجامعات والكليات الأهلية وأقسامها وتخصصاتها".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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