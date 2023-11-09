انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب الانفجار الضخم في إيلات الاسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل ضربت قطعة مسيرة مبنى مدنيًا في مدينة ايلات".

وأضاف: "تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق".

وحذرت الشرطة الإسرائيلية من "احتمال وقع حدث أمني كبير في المدينة".



ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية فإن الانفجار "ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد".