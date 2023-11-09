انت الان تتابع خبر مصرف حكومي ينوه بشأن دولار المسافرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "على المسافرين الراغبين بالحصول على الدولار الدخول للموقع الرسمي للمصرف والتقديم عن طريق الرابط ومن خلال الاستمارة المخصصة لهذا الغرض".

وأضاف: "ننوه للمتقدمين بالالتزام بموعد المراجعة وبخلافه يتم الغاء التقديم في حالة عدم مراجعة الفرع بالوقت المحدد".

