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الضباب الدخاني يعجّل بالعطلات الشتوية في نيودلهي

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نيودلهي - د ب أ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دفع الضباب الدخاني الشديد والمستمر في العاصمة الهندية نيودلهي، السلطات إلى تبكير موعد العطلات الشتوية للمدارس الابتدائية، لحماية التلاميذ من التلوث.

وتحل العطلة الشتوية في يناير، ولكن الأطفال سوف يدخلون في إجازة من الخميس حتى نهاية الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنته الحكومة، مما يعني أنهم سوف يقضون مزيدًا من الوقت في المنزل، ووقتًا أقل خارجه.

تلوث الهواء أخطر في الشتاء

وبشكل عام يكون تلوث الهواء أسوأ في الشتاء، وعندما يكون سيئًا للغاية غالبًا تُلغى المدارس.

ورغم الحظر المفروض على حرق المحاصيل، يحرق المزارعون في الولايات الواقعة في محيط نيودلهي وداخلها، بقايا محاصيلهم حتى يتمكنوا من زراعة المحاصيل بسرعة وبتكلفة أقل مرة أخرى، مما يسبب التلوث.

وعلاوة على ذلك، تعد أبخرة عوادم السيارات والصناعة والغبار الناتج عن مواقع البناء وحرق النفايات من عوامل التلوث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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