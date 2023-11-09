شكرا لقرائتكم خبر عن التغير المناخي.. درجات الحرارة بـ2023 الأعلى في آخر 125 ألف عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلص بحث نشرته منظمة كليمت سنترال في برينستون في ولاية نيو جيرسي اليوم الخميس، إلى أن درجات الحرارة خلال الـ12 شهرا كانت الأعلى خلال الـ125 ألف عام الماضية.

وقالت المنظمة إن متوسط درجة الحرارة عالميا كان أعلى بواقع 32ر1 درجة مئوية مقارنة بقبل الثورة الصناعية. وقد أثرت موجة الحرارة على الدول الغنية والأفقر على حد سواء.

الحرارة الشديدة

قال كبير الباحثين اندرو بيرشينج إنه على الرغم من أن التأثيرات المناخية كانت أقوى في الدول النامية بالقرب من خط الاستواء، فإن فترات الحرارة الشديدة المرتبطة بالمناخ في الولايات المتحدة والهند واليابان وأوروبا تشير إلى أنه لا أحد آمن من التغير المناخي.

وقد قام فريقه بمراجعة سجلات درجات الحرارة من 175 دولة و 154 ولاية أو إقليم و 920 مدينة رئيسية من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023. ونشرت المنظمة التحليل على موقعها الإلكتروني.

وسجلت مدينة هيوستن في ولاية تكساس حرارة مفرطة لمدة 22 يوما خلال الفترة قيد المراجعة، أكثر من أي مدينة أخرى في العالم. وكانت المدن الأخرى المتضررة من الحرارة الشديدة نيو أورليانز في ولاية لويزينا أيضا في الولايات المتحدة وجاكرتا و تانجيرانج في إندونيسيا، حيث سجلت هذه المدن حرارة مفرطة لمدة 17 يوما.

ويأتي التقرير عقب أن قالت خدمة كوبرنيكوس للمناخ إن درجة الحرارة خلال أول عشرة أشهر من عام 2023 كانت أعلى بواقع 43ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وبحسب بيانات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فإن أكتوبر 2023 ليس فقط الأكثر دفئا منذ بدء التسجيلات، فإنه كان الأدفئا منذ 125 ألف عام.