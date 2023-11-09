استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُستمر على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد عشرات الفلسطينيين، وجُرح آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر بالقطاع إن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من الأشخاص في شارع النصر، بالقرب من مخبز غرب مدينة غزة، كما تم قصف مُستشفى "النصر" للأطفال غرب المدينة بالقذائف المدفعية، ما ألحق أضرارًا جسيمة في مرافق المستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في القطاع خروج 18 مستشفى، من أصل 35 عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن الأطباء ما زالوا مُجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

ومع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على غزة منذ السابع من أكتوبر، وسط تواصل الغارات الجوية والقصف العنيف على القطاع المكتظ بالسكان، حذرت وكالة الأونروا من كارثة مقبلة.

وأكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في تصريحات اليوم الخميس أن وقف إطلاق النار الفوري يمكن أن يحول دون وقوع كارثة في غزة.

كما أشار إلى أن 700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى تابعا للأونروا في مختلف أنحاء القطاع.

وحث على ضرورة إنهاء الحصار والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق دون قيود.

إلى ذلك، أكد أن المساعدات القليلة التي وصلت حتى الآن عبر معبر رفح إلى غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.

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