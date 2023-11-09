أطباء بلا حدود: لا توجد مناطق آمنة بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود إيزابيل ديفورني، عدم وجود مناطق آمنة بقطاع غزة في الوقت الراهن، في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وقالت إيزابيل ديفورني - خلال مشاركتها بالمؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة - "لاتوجد اليوم مناطق آمنة في غزة، حيث أن 30% من القتلى كانوا في جنوب قطاع غزة، على الرغم من مطالبة الحكومة الإسرائيلية للمدنيين بأن يرحلوا إلى هناك".

وأضافت أن إنقاذ الأرواح يعني أولًا الحفاظ على الأرواح المتبقية، واصفة ما تقوله إسرائيل أن مناطق جنوب قطاع غزة آمنة بأنها "مناطق زائفة"، مطالبة بفتح ممرات جديدة إلى غزة، حيث أن المساعدات التي يتم إيصالها تدخل بكميات ضئيلة.

من جانبه..قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل فلسطين(أونروا) فيليب لازاريني إنه لا يمكن تصنيف مقتل آلاف الأطفال في غزة على أنه أضرار جانية للحرب.

وأوضح لازاريني - في كلمته خلال المؤتمر - أنه دفع مليون شخص إلى ترك منازلهم وتركيزهم في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية الكافية يعد بمثابة نزوح قسري، كما أن التقييد الشديد للطعام والماء والدواء هو عقاب جماعي.

وتابع "لقد كان هذا الشهر مؤلم بالنسبة للأونروا، حيث قُتل 99 من زملائي في غزة، وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قُتلوا في صراع خلال مثل هذا الوقت القصير"، منوهًا بأنهم من بين 10 آلاف شخص قتلوا منذ بداية الحرب، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وأضاف "لقد كنت في غزة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وقمت بزيارة إحدى مدارس الأونروا التي تؤوي آلاف الأشخاص، وكان الأمر مفجعًا، فالأطفال كانوا يتعلمون ويضحكون في هذه المدرسة واليوم يطلبون قطعة خبز ورشفة ماء".

وأشار إلى أن أكثر من 700 ألف نازح في ظروف مهينة مماثلة في 150 مدرسة ومبنى للأونروا بمختلف أنحاء قطاع غزة، لافتا إلى أن ملاجئ المنظمة مكتظة، مع القليل من الطعام أو الماء أو الخصوصية، منوهًا بأن الظروف الصحية المروعة في غزة تمثل خطرًا وشيكًا على الصحة العامة.

ويعقد "المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة" من أجل الدعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتعزيز الحصول على المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية التي يحتاجها قطاع غزة بقطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، والدعوة إلى حشد لدعم المالي من أجل دعم الوكالات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الفاعلة ميدانيًا.

وشاركت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود بجانب نحو 80 دولة ومنظمة دولية وغير حكومية أخرى، في هذا المؤتمر الذي يجمع الجهات الرئيسية الفاعلة المشاركة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والتي تعمل بشكل فعلي لصالح المدنيين الفلسطينيين هناك، من دول وجهات مانحة رئيسية ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية عاملة في غزة.

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