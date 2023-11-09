شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: مؤتمر حملة السيسى يتفاعل مع طبيعة ودقة المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حزب المستقلين الجدد علي أن مؤتمر المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم يؤكد علي فهم كامل لطبيعة ودقة المرحلة.

وثمن الحزب توجه الحملة بتوجيه كل التبرعات التي كانت مخصصة للحملة الانتخابية إلى دعم غزه، وهو مايؤكد علي أن هناك تطابقا بين الموقف السياسي للحملة مع الموقف الرسمي للدولة، بضرورة مساندة الشعب الفلسيطيني في غزه الذى يتعرض لاعتداءات صارخة.

ورأى الحزب أن خفض الإنفاق للحملة يتسق مع وعي الحملة أفرادا وأحزابا بأنهم جزء لا يتحزء من الشعب ويتفهمون طبيعة المرحلة الاقتصادية التي يمر بها العالم ومنها مصر، مشددا أن الحملة ستنتهج كل السبل المتاحة للوصول لقلب وعقل المواطن البسيط عن طريق الحوار المباشر والغير مباشر.

واعتبر الحزب أن المؤتمر يؤكد على جاهزية الحملة وقدرة مرشحها في تقديم ملف مكتمل يحمل الحلول المدروسة لكل قضايا المواطن المصرى.