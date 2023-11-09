شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى راعت الظروف الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، يعكس اهتمامه بالظروف والأوضاع الاقتصادية التى تمر بها المنطقة، قائلا:" القرار عبر عن تقدير المرشح الرئاسى للظرف الاستثنائى الذى تمر به المنطقة، وبقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية".

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" وفيما دعوة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتى كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالى قطاع غزة، خطوة مهمة تعكس تقدير المرشح الاستثنائى للظرف الاستثنائى الذى تمر به المنطقة، ومزيد من الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحملة تعمل وفقا لأطر حديثة وأساليب مبتكرة وجديدة على المجتمع المصرى.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذه الخطوات التى اتخذتها الحملة اليوم بناء على توجيهات المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إجراءات تعكس تقدير المرشح عبد الفتاح السيسى للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات، ودعمه المطلق للقضايا الإنسانية فى المنطقة وخاصة الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وما يتعرض له من مجازر فى حق المواطنين الأبرياء، مشددا على ضرورة تكاتف كافة منظمات المجتمع المدنى من أجل استمرارية الدعم الإنسانى لأهالى غزة، وإمدادهم بكافة سبل الإعاشة لمواجهة ما يتعرضون له.