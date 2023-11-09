تحالف الأحزاب المصرية يطلق أول مؤتمر لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى بسوهاج.. صور

القاهرة - سامية سيد - نظم تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا، لدعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسى وفقا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة.

وكان فى مقدمة المشاركين بالمؤتمر، النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف، والمستشار رضا أبو حجى رئيس حزب المستقبل، وحسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، والكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ولفيف من جميع قيادات الحزب والتحالف.

وتضمن عرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى ويشهد أيضا تفويضا من أهالى الصعيد للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن مصر القومي.