شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لعقد مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادات مكثفة تجريها حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لبدء أول مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي في إطار حملته بانتخابات الرئاسة 2024، وذلك بالتزامن مع أول أيام فتح باب الدعاية الانتخابية رسميا.

وتعقد الحملة مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق بالجيزة، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي لزهران الذى تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء، وتم توزيعه على الحضور.