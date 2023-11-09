شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر" يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي تخفيض الدعاية الانتخابية لصالح قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي بتسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية خدمة للقضية الفلسطينية يعد امتداد لمواقف الرئيس السيسي وصدقه في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن توجيهات الرئيس السيسي لحملته الانتخابية بتسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية خدمة للقضية الفلسطينية يؤكد حرصه الدائم على دعم القضية الفلسطينية، كما أن القرار امتداد للدور الذي قامت به مصر منذ عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح اللواء رضا فرحات، أنه منذ الوهلة الأولى وناشدت مصر المجتمع الدولى بإدخال المساعدات وكان هناك تكاتف كبير من جانب مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى على إدخال المساعدات.