شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الوطنى الثانى، الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتفقد رئيس الوزراء، معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور عدد من المحافظين المشاركين بالمبادرة من بينهم محافظى الإسكندرية والقاهرة والجيزة ومطروح والوادى الجديد وقنا والقليوبية والمنوفية.