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رئيس الوزراء يحضر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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القاهرة - سامية سيد - حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الوطنى الثانى، الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتفقد رئيس الوزراء، معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور عدد من المحافظين المشاركين بالمبادرة من بينهم محافظى الإسكندرية والقاهرة والجيزة ومطروح والوادى الجديد وقنا والقليوبية والمنوفية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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