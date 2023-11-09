اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين، إن "الولايات المتحدة ستضرب أهدافا على صلة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له مجددا إذا لزم الأمر". جاء ذلك بعد أن ضرب الجيش الأمريكي منشأة في سوريا في أعقاب موجة هجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف هناك وفي العراق.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: أميركا ستضرب أهدافا مرتبطة بإيران مجددا إذا لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.